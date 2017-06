Neue Orte der Kunst entdecken

Berlin: Kunstsaele Berlin |

Schöneberg. Sibylle Nägele und Joy Markert führen am 24. Juni zu interessanten Kunsträumen im Schöneberger Norden. Einer davon sind die „Kunstsaele Berlin“, Bülowstraße 90, als Ausgangspunkt der zweiten Galerietour der Tempelhof-Schöneberger Museen um 15 Uhr. Sie wurden 2010 als Privatinitiative von einem Künstler und einem Galeristen gegründet. Sie geben mit sehr unterschiedlichen Ausstellungen Einblicke in das aktuelle Kunstgeschehen. „Immer wieder spannend sind auch Besuche in der Galerie Mazzoli oder im Projektraum Zwitschermaschine, beide in der Potsdamer Straße“, so die Kiezkenner Nägele und Markert. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung unter 902 77 61 63 gebeten. KEN