Schöneberg.

Der 69. Parcours der Erinnerung mit Gerhard Moses Hess vom Verein Efeu am Tag des offenen Denkmals am 9. September widmet sich auf dem Alten Matthäus-Friedhof Bankern und Spekulanten. Treff für „Hansemann, Strousberg und der Gründerkrach“ in Zusammenarbeit mit der Berliner Geschichtswerkstatt ist 14 Uhr am Friedhofscafé, Großgörschenstraße 12. Gerhard Moses Hess bittet um Anmeldung,0163/341 70 53 oder Gerhard-Moses-Hess@web.de