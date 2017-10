Party zum Weltmädchentag

Berlin: Kulturcentrum "Weiße Rose" |

Schöneberg. Der 11. Oktober ist Weltmädchentag, an dem die Rechte für Mädchen angemahnt und gegen Diskriminierung, Vernachlässigung und Gewalt protestiert wird. Der Bezirk veranstaltet dazu am 13. Oktober von 16.30 bis 19.30 Uhr in der „Weissen Rose“, Martin-Luther-Straße 77, eine Feier mit anschließender Party mit DJane bis 21 Uhr. Unter dem Motto „Wir Mädchen“ zeigen Mädchen und jungen Frauen des Jugendkulturzentrums in einem vielseitigen und bunten Musik- und Tanzprogramm, was sie können. Um 17 Uhr wird Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) die Mädchen begrüßen. Der Eintritt ist frei. KEN