"Peter und der Wolf" bei Möbel Höffner

Berlin: Möbel Höffner |

Schöneberg. Am Sonntag, 4. Dezember, lädt Möbel Höffner zu einem besonderen Familienerlebnis mit „Peter und der Wolf“. Das kostenlose Adventskonzert im Möbelhaus am Sachsendamm 20 beginnt um 12 Uhr sowie um 13 Uhr. Die Mitglieder des jungen Berliner Ensembles Xperience unter der Leitung von Julien Salemkour entführen Jung und Alt in eine fabelhafte Tierwelt. Der Schauspieler Felix Zühlke begleitet das populäre Klassikstück als Sprecher. „Peter und der Wolf“ von Sergej Prokofjew stellt spielerisch die Instrumente eines Orchesters vor. Jede Figur in der Geschichte ist einem bestimmten Instrument zugeordnet und hat ein eigenes musikalisches Thema. Der Eintritt zum Adventskonzert ist frei. my