Berlin: Primaverafest |

Schöneberg. Am 13. Mai 11 bis 21 Uhr und am 14. Mai 10 bis 20 Uhr ist wieder Primavera-Fest. 2017 findet die Traditionsveranstaltung zum fünften Mal statt. Dann heißt es in der Akazienstraße, die sich in eine Schlemmermeile verwandelt, „Spargel essen satt“. KEN