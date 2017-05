Berlin: Kulturcentrum "Weiße Rose" |

Schöneberg. In Rock und Punk eintauchen können Fans am 19. Mai ab 20 Uhr im „Livezone Club“ des Kulturzentrums „Weisse Rose“, Martin-Luther-Straße 77. Die Formation „Black Magig Tree“ bringt Rock der 50er- bis 70er-Jahre in zeitgemäßem Gewand. Die junge Band „Fearless Mind & Philemic“ überzeugt mit frischem Post-Punk. Der Eintritt ist frei. KEN