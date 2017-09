Reise durch gelebtes Leben

Schöneberg.

Die Landschaftsmalerin und Lyrikerin Elke Maes lädt mit dem Gitarristen und Komponisten Juan Carlos Mieres zu einem Lyrik- und Prosanachmittag am 23. September 17 Uhr in die Schreinerei von Mathias Link, Grunewaldstraße 88, ein. Die Künstler nehmen ihr Publikum mit auf eine literarische und musikalische Reise durch den Fundus gelebten Lebens in Südamerika und Deutschland, von Mario Benedetti in Uruguay bis Eva Strittmatter in Deutschland. Der Eintritt kostet zehn Euro. Es wird gebeten, sich unter822 31 33 oder atelier@elkemaes.de anzumelden.