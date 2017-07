Schweinerei am Winterfeldtplatz

Berlin: Puppentheater Hans Wurst Nachfahren |

Schöneberg. Das Figurentheater Ute Kahmann gastiert am 28., 29. und 30. Juli bei „Hans-Wurst-Nachfahren“ am Winterfeldtplatz, Gleditschstraße 5. Auf dem Programm steht ein fröhliches Puppenspiel mit wasserfesten Schweinen für Kinder ab vier Jahren. In „Die Schweinehochzeit“ steht die Vermählung von Mutter Emmi und Vater Eberhard kurz bevor. Es geht drunter und drüber, nicht zuletzt, weil die Ferkel Joringel und Veronika von den feinen, aber fremden Manieren und Malkünsten der Ratte Dalida beeindruckt sind. Es dauert eine ganze Weile, bis Vater Eberhard erlaubt, dass Dalida den Ferkeln die Hochzeitskleider auf die Bäuche malt: eine schöne Schweinerei mit viel Matschepampe. Vorstellungsbeginn ist am 28. Juli um 10 Uhr, am 29. und 30. Juli um 16 Uhr. Karten zu sieben, für Kinder sechs Euro gibt es unter 216 79 25. KEN