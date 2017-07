Schweiztag in der Malzfabrik

Schöneberg.

Zum Schweizer Nationalfeiertag schallt am 31. Juli allen Schweizern, Schweizliebhabern und -interessierten ein fröhliches „Grüezi zeme“ entgegen. Die Malzfabrik in der Bessemerstraße 2-14 wird in Rot-Weiß getaucht und feiert zum neunten Mal ihren traditionellen „Schwiiiiztag“. Von 18 bis 22 Uhr wartet ein bunter Strauß an Erlebnissen auf die Besucher: Gipfeltouren, allerhand Köstlichkeiten wie Raclette, Röschti oder Crêpes, alpine Klangwelten, ein Jodel-Workshop und vieles mehr. Der Eintritt ist frei; Infos unter www.malzfabrik.de