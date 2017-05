Sommerfestival vorgeschlagen

Berlin: BVV Tempelhof-Schöneberg |

Nach dem Willen der Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) soll es 2018 das Pilotprojekt eines kulturellen Sommerfestivals geben. Zweck des Fests, das im Heinrich-von-Kleist-Park stattfinden könnte, ist es, den bezirklichen Kultureinrichtungen wie Musikschule, Kommunale Galerien, Jugendmuseum, Volkshochschule und den Einrichtungen der Gedenkkultur, aber auch freien Kunst- und Kulturschaffenden wie Theatern, Arthouse-Kinos, bildenden Künstlern oder Musikbands eine Plattform zur Präsentation zu bieten. „Der Bezirk Tempelhof-Schöneberg hat großartige kulturelle Einrichtungen, die sich ruhig einmal selbst feiern können“, heißt es im Antrag der Partei. Eine erste Entscheidung zu dem Antrag sollte in der BVV-Sitzung am 17. Mai fallen.