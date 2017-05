Spargelfest vor dem Rathaus

Berlin: Mai- und Spargelfest Schöneberg |

Schöneberg. Es ist wieder soweit: Am 27. Mai von 11 bis 21 Uhr und 28. am Mai von 10 bis 20 Uhr gibt es das traditionelle Schöneberger Mai- und Spargelfest. Auf dem John-F.-Kennedy-Platz vor dem Rathaus Schöneberg und auf der Freiherr-vom-Stein-Straße präsentieren Landwirte aus dem Umland und Winzer aus der Partnerstadt Bad Kreuznach ihre Produkte. Auch Kunsthandwerker und das Bezirksamt sind mit Ständen dabei. Im Mittelpunkt steht natürlich der Genuss des frischen Spargels. Er kann traditionell vor Ort in Stangen oder als Suppe genossen werden. Für die musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die Bands Rusty Grey, Botenstoffe und Walt Grace. Das Renato Pantera Trio lädt mit Berliner Samba zum Mittanzen ein. Verschiedene Freizeiteinrichtungen aus dem Bezirk werden ihr Programm aufführen. KEN