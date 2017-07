Spaziergang auf dem Friedhof

Berlin: Alter St. Matthäus Kirchhof |

Schöneberg. David Kalisch, Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Breslau, wurde mit seinen Berliner Possen zu einem der meistgespielten Theaterautoren seiner Zeit. Seine Karriere begann in den Sommertheatern Schönebergs. Sie spielten eine wichtige Rolle während der revolutionären Ereignisse von 1848. Kalisch war zudem Mitbegründer des „Kladderadatsch“. Zu den Vätern des Satireblattes gehörten außer Kalisch sein Cousin Ernst Dohm, Ehemann der Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Hedwig Dohm, Rudolf Löwenstein und der Zeichner Wilhelm Scholz. Viele dieser alten 48er wurden auf dem Alten Matthäus-Kirchhof begraben. Auf einem literarischen Spaziergang am 5. August führen Gerhard Moses Heß, Sibylle Nägele und Joy Markert zu den revolutionären Geistern. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Café auf dem Friedhof, Großgörschenstraße 12. KEN