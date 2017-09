Spaziergang durch die Bülowstraße

Schöneberg.

Bürgermeisterin Angelika Schöttler (SPD) lädt zum 40. kostenlosen Kiezspaziergang ein: rund um die Bülowstraße. Treffpunkt ist am 16. September 14 Uhr im Garten der Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 4. Das Highlight ist die Besichtigung von „Street Art“ im Rahmen des Projekts Urban Nation. Installationen und Bilder internationaler Künstler werden entlang der Bülowstraße vorgestellt. Sie bieten einen Vorgeschmack auf das neue Museum of Urban Contemporary Art, das am gleichen Abend eröffnet wird. Infos unter

902 77 45 30 und Kiezspaziergang@ba-ts.berlin.de