Spezieller Kinderkunstkurs

Schöneberg.

Schiffe oder Figuren aus Holz, Phantasietiere aus Ton, das können Kinder aus Regenbogenfamilien – das sind Familien, in denen Kinder mit zwei gleichgeschlechtlichen Eltern aufwachsen – am 25. März von 10 bis 14 Uhr in der Jugendkunstschule Tempelhof-Schöneberg, Martin-Luther-Straße 46, anfertigen. Um eine Anmeldung für den kostenlosen Kunstworkshop für Acht- bis Elf- beziehungsweise Vier- bis Siebenjährige unter902 77 63 24 oder juks.schoeneberg@gmx.de wird gebeten. Die Veranstaltung ist eine Kooperation mit dem Regenbogenfamilienzentrum in der Cheruskerstraße 22.