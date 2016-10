Tag der Schokolade bei "Das süße Leben" in Schöneberg

Der Club der Confiserien e.V. veranstaltet am Freitag, den 14. Oktober 2016 einen bundesweiten Aktionstag, den Tag der Schokolade. Der Tag steht unter dem Motto „Schokolade verbindet“. Die Sonderaktionen finden bei teilnehmenden Fachhändlern, Warenhäusern und Confiserien statt. Ein zentrales Highlight in diesem Jahr ist das Festival „chocolART“ in Wuppertal, bei dem rund 50 Aussteller an vier Tagen den Besuchern ihre Spezialiäten rund um die Kakaobohne präsentieren.



Es gibt ja mittlerweile viele Gedenk- und Aktionstage. Fast an jedem Tag des Jahres kann man einer Sache gedenken oder sie feiern. Da wäre zum Beispiel der bekannte Weltnichtrauchertag am 31. Mai, der internationale Tag des Kusses am 6. Juli oder der eher unbekannte Tag der Jogginghose am 21. Januar.Doch die meisten dieser „Feiertage“ sprechen nur bestimmte Ziel- oder Randgruppen an. Nicht so der Tag der Schokolade. Der vom Club der Confiserien 2007 ins Leben gerufene Aktionstag wendet sich an alle, die Schokolade mögen. Und das sind nicht wenige. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch im Jahr bei ca. 11 Kilogramm. Und da es viele Variationen, wie unterschiedlichste Tafelschokoladen, Pralinen, dunkle und weiße Schokoladen, Schoko-Riegel, Schokoladenfrüchte, Hohlfiguren und vieles, vieles mehr gibt, findet eigentlich jeder sein Kakaoböhnchen.Dass beim Tag der Schokolade die breite Bevölkerung angesprochen wird, spiegelt sich auch im diesjährigen Motto „Schokolade verbindet“ wider. Mehr denn je suchen wir in unserer individualisierten Welt nach Gemeinsamkeiten, einem „kleinsten gemeinsamen Nenner“, der uns Menschen zusammenhält. Die Mitglieder des Club der Confiserien glauben, dass hochwertige Schokolade einen Teil dazu beiträgt, Grenzen zu überwinden. Wie, das kann der Kunde selbst entscheiden, als kleines Geschenk, als süße Überraschung oder als starke Geste. Schokolade verbindet Generationen, Geschlechter, ja sogar Kulturen. Erlebbar wird das am Tag der Schokolade in den vielen teilnehmenden Fachgeschäften, Warenhäusern und Confiserien.Und obwohl auch große Kaufhäuser, Filialisten und Premium-Hersteller im Club der Confiserien organisiert sind, profitieren vor allem die kleinen Fachgeschäfte und leidenschaftlichen Confiseure von der starken Ausstrahlung des Fachverbands und natürlich vom Tag der Schokolade, der immer am zweiten Freitag im Oktober, außerhalb des Saisongeschäfts zu Weihnachten und Ostern, das Highlight des Jahres bildet.In Berlin-Schöneberg bieten Karin Krömer-Rüde und Ingrid Lang in ihrem kleinen feinen Fachgeschäft „Das süße Leben“ eine Fülle von schokoladigen Genüssen. Ihr Grundsatz „Wir verkaufen nur was uns selbst schmeckt“ hat ihnen viele Stammkunden gebracht, die Qualität und Frische der Schokoladen und Pralinen zu schätzen wissen.Darüber hinaus gibt es dort Geschenke und individuelle Präsente für jeden Anlass. Einen großen Teil des Angebotes kann man auch online bestellen. Regelmäßig werden die Abonnenten des Newsletters zu Verkostungen eingeladen. Zu Weihnachten läuft Das süße Leben zur Hochform auf, dann finden sich dort neben hervorragenden Schokoladen und Pralinen viele weihnachtliche Spezialitäten, wie Zimtsterne, Lebkuchen, Christstollen aus Dresden und mehr. Am Tag der Schokolade gibt es Verkostungen und man erhält ab einem Einkaufswert von 15 Euro eine kleine Überraschung dazu. Adresse: Das süße Leben, Salzburger Straße 7, 10825 Berlin-Schöneberg, www.das-suesse-leben.de.Der Tag der Schokolade findet bundesweit bei Händlern und in Fachgeschäften statt, unter anderem in ca. 100 Filialen der Galeria Kaufhof und in ca. 200 Filialen der Confiserie Hussel. Weitere Aktionen und Standorte finden Interessierte auf der Homepage www.clubderconfiserien.de und auf der Facebookseite ClubDerConfiserien.KontaktClub der Confiserien e.V.Cem Volker Langcdc@sweegi.de