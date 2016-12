Schöneberg. "Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen und Metamorphosen. Von der Potsdamer Straße zum Nollendorfplatz" ist der Titel einer Lesung am 17. Dezember ab 19 Uhr im dbeads concept store, Nollendorfstraße 28. Joy Markert und Sibylle Nägele stellen bekannte und nicht mehr bekannte Persönlichkeiten vor, die ihr Quartier hier hatten: Maxe Gräfin Oriola und Bertha Freifrau von Arnswaldt, große Salonnièren Berlins; Else Lasker-Schüler, Kurt Hiller und die Keimzelle des literarischen Expressionismus; Walter Kollo, Claire Waldoff und das Theater am Nollendorfplatz, später Piscator-Bühne. Der Eintritt zur Lesung ist frei. Infos unter 01522/718 15 79. sim