Von Luchs und Nachtigall

Schöneberg.

Der Luchs, Lynx lynx, und die Nachtigall, Luscinia, sind am 8. Juli die Helden in Fräulein Brehms Tierleben, nach den Worten von Schauspielerin und Regisseurin Barbara Geiger das einzige Theater weltweit für gefährdete heimische Tierarten. Um 15 Uhr führt Fräulein Editha Filmine Brehm alias Barbara Geiger ihr Publikum im Theater im Naturpark Schöneberger Südgelände am Prellerweg auf die Spur von Europas „kleinem Löwen“, dem Luchs. Um 17 Uhr ist dann der Meistersänger unter den Zuschauern. Der Eintrittspreis ist variabel. Mehr Infos unter12 09 17 85 oder www.brehms-tierleben.co m.