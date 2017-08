Vorschläge für den Integrationspreis

Berlin: Rathaus Schöneberg |

Tempelhof-Schöneberg.

Wer sich in herausragender Weise für die Teilhabe hier lebender Migranten und für eine Öffnung der Mehrheitsgesellschaft für andere Kulturen einsetzt, den will der Bezirk für sein Engagement würdigen. Für den mit insgesamt 1000 Euro dotierten Integrationspreis unter Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Angelika Schöttler bittet die Integrationsbeauftragte um Vorschläge. Sie können, schriftlich begründet, bis zum 12. September per Post an die Integrationsbeauftragte, Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin, oder per E-Mail an integrationsbeauftragte@ba-ts.berlin.de eingesandt werden. Weitere Informationen erteilt das Büro der Integrationsbeauftragten unter

902 77 62 63.