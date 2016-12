Wieder Zeit für Märchen

Berlin: Mittelpunktbibliothek Schöneberg Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. „Erzählzeit“ heißt eine neue Veranstaltungsreihe in den Bibliotheken des Bezirks. Im Rahmen der Reihe werden in der Mittelpunktbibliothek Schöneberg, Hauptstraße 40, für Kinder ab vier Jahren Geschichten erzählt. Kooperationspartner ist der Verein ErzählKunst. Am Sonnabend, 10. Dezember, von 14 bis 15 Uhr heißt es bei Marietta Rohrer Ipekkaya: „Der Ring des Königs. Ein Märchen von Ohnmacht und Macht.“ Der Eintritt ist frei. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr, Sonnabend von 11 bis 16 Uhr, 902 77 43 43. KT