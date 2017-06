Wir Kinder vom Kleistpark feierten ihren 10. Geburtstag

Zudem wurde die bereits sechste CD vorgestellt

Das Ensemble um die Musikpädagogin Elena Marx wird immer erfolgreicher.In diesem Frühjahr gab es in der Urania etwas ganz Besonderes zu feiern: 10 Jahre gibt es das Musikprojekt "Wir Kinder vom Kleistpark" nun bereits. Dies wurde mit drei Konzerten ausgiebig gefeiert. Die Shows waren grandios, die Zuschauer erlebten ein wahres Feuerwerk bekannter und neuer Lieder in verschiedenen Sprachen sowie kraftvoller Tänze begleitet von grandiosen Musikern.Wer das Konzert verpasst hat, kann es sich in voller Länge hier noch einmal anschauen.Darüber hinaus wurde die bereits sechste CD präsentiert. Diese gibt es unter anderem auch bei Dussmann und Amazon zu kaufen sowie bei Spotify zum Download.Die nächsten Weihnachtskonzerte können am 9. und 10. Dezember 2017jeweils um 16:00 Uhr in der Akademie der Künste, Hanseatenweg 10, 10557 Berlin besucht werden.