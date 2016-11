Zehn Träume und eine Nacht

Schöneberg.

Der Juxirkus präsentiert in seinem Zelt an der Hohenstaufen-, Ecke Martin-Luther-Straße sein neues Programm „10 Träume und 01 Nacht“. Die Vorstellungen der Kindern und Jugendlichen für Jung und Alt sind am 26. November, 2. und 3. Dezember sowie am 10., 16. und 17. Dezember, im neuen Jahr am 14., 20. und 21. Januar und am 10. und 11. Februar. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro. Karten sind unter215 58 21 oder juxirkus@pfh-berlin.de erhältlich. Alles Weitere unter www.juxirkus.de