Schöneberg. Starvisagist René Koch liest am 7. Juli 19 Uhr in der Buchhandlung „Prinz Eisenherz“, Motzstraße 23, aus seiner Biographie „Abgeschminkt – Zwischen Tuntenbällen und High Society“. Alle, die sich für das „queere“ Westberlin der 60er- bis 80er-Jahre interessieren, erwartet laut Veranstalter ein unterhaltsam-bewegender Abend mit Sekt und Erinnerungen Kochs an die Kultdiven jener Zeit. Eintritt frei. KEN