Schwule Singles auf Partnersuche

Schöneberg.

Zum ersten Mal bietet die Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg einen Workshop an, der sich an schwule Singles wendet. Seminarleiter Dirk Wagner will die Teilnehmer mit Hilfe von Übungen, Begegnungen, Gesprächen für „Kontaktsituationen“ sensibilisieren, ein besseres Verstehen von sich selbst und mehr Leichtigkeit bei der Partnersuche ermöglichen. Der Kurs findet am 12. Mai 18.15 bis 20.30 Uhr, sowie am 13. Mai und 14. Mai jeweils von 10 bis 17 Uhr in Raum 112 der Volkshochschule am Barbarossaplatz 5 statt und kostet 46,70, ermäßigt 24,85 Euro; Anmeldung über www.berlin.de/vhs-tempelhof-schoeneberg/service/anmeldung/