Bürgerfragen in der BVV: Anmeldefrist bis 16. Juni

Schöneberg. Am 21. Juni tagt im Rathaus Schöneberg turnusgemäß die Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 17 Uhr.

Im Rahmen der Einwohnerfragestunde haben Bürger wie üblich zu Beginn 30 Minuten Gelegenheit, Fragen an das Bezirksamt oder die BVV zu richten. Frageberechtigt sind Menschen, die ihren Wohnsitz in Tempelhof-Schöneberg oder ein durch ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeits- oder Ausbildungsstätte begründetes eigenes Interesse an der bezirklichen Fragestellung glaubhaft machen können. Jeweils nur eine Frage, die einen Zusammenhang zur aktuellen Bezirkspolitik haben muss, ist zugelassen.Die Fragen müssen, um eine angemessene mündliche Beantwortung zu ermöglichen, mindestens fünf Tage vor der Sitzung eingereicht werden. Letzter Termin ist also der 16. Juni. Adresse: Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, BVV-Büro, John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin. Per E-Mail mit Name, Adresse und möglichst Rufnummer an bvv-buero@ba-ts.berlin.de , Info:902 77-44 44/-22 04.