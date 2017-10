BVV muss nachsitzen

Berlin: Rathaus Schöneberg |

Schöneberg. Sich trefflich zu streiten, ist so schön, dass die Bezirksverordneten in ihrer Oktobersitzung in der anberaumten Zeit von viereinhalb Stunden nur sechs der insgesamt 14 Tagesordnungspunkte erledigen konnten. Bezirksverordnetenvorsteher Stefan Böltes (SPD) sah sich daher genötigt, eine außerordentliche Sitzung anzuberaumen. Die „Fortsetzung der 13. öffentlichen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin“ findet demnach am 1. November 18.30 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Schöneberg, John-F.-Kennedy-Platz, statt. Die nächste reguläre Versammlung ist am 15. November um 17 Uhr. KEN