Erinnerung an Kennedy

Schöneberg. Am 29. Mai wäre John F. Kennedy 100 Jahre alt geworden. Der Bezirk feiert das Jubiläum mit einer Gedenkveranstaltung vor dem Rathaus Schöneberg, in Erinnerung an den 35. Präsidenten der USA, der so wichtig wurde für die Geschichte Berlins („Ich bin ein Berliner“). Beginn ist um 12.30 Uhr. Redner sind der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), der US-Gesandte-Botschaftsrat Jeffrey Hovenier und ein Vertreter des John-F.-Kennedy-Instituts für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin. Das Projekt „The Speeches of President Kennedy“ wird die historische Rede von JFK vor dem Schöneberger Rathaus wiederauferstehen lassen. Für ein Geburtstagsständchen sorgt die A-cappella-Gruppe der John-F.-Kennedy-Schule. KEN