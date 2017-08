Grüne feiern Klimafest

Berlin: Gartenwirtschaft Süden |

Schöneberg. Für die Bündnisgrünen haben die industrielle Landwirtschaft und das, was wir essen, eine Menge mit dem Klimawandel zu tun. Über Verantwortlichkeiten für die Klimakrise wollen Vertreter der Öko-Partei, darunter die beiden Direktkandidatinnen für die Bundestagswahl, Renate Künast und Lisa Paus, bei einem Klima- und Ernährungsfest mit Interessierten ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung am 2. September von 14 bis 19 Uhr findet in der Gartenwirtschaft Süden am S-Bahnhof Priesterweg statt. Kochshows mit kleinen Verköstigungen, Kinderschminken und der Auftritt zweier Bands runden das Programm ab. Der Eintritt ist frei. KEN