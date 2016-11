Im Gespräch mit Abgeordnetem

Berlin: Café Berio |

Schöneberg. Der Mietrechtexperte der CDU-Bundestagsfraktion, der Tempelhof-Schöneberger Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak, lädt zur Bürgersprechstunde am 25. November 18 Uhr in das Café Berio, Maaßenstraße 7, ein. Gesprächspartner ist neben Luczak der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung, Matthias Steuckardt. Zur besseren Planung und um Wartezeiten zu vermeiden, werden die Termine nach Vereinbarung unter 22 77 18 78 und in der Reihenfolge der Anrufe vergeben. KEN