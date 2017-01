Neuer Stadtrat im Gespräch

Berlin: Rathaus Schöneberg |

Schöneberg. Wer neugierig auf den neuen Stadtentwicklungs- und Baustadtrat Jörn Oltmann (Bündnis90/Grüne) ist, hat am 26. Januar von 16 bis 18 Uhr Gelegenheit, ihn in seinem Büro im Rathaus Schöneberg am John-F.-Kennedy-Platz kennenzulernen. Oltmann lädt zu einer Sprechstunde ein. Hier können Angelegenheiten angesprochen, Fragen gestellt oder Anregungen gegeben werden, die das Dezernat für Stadtentwicklung und Bauen betreffen. Eine Anmeldung unter Angabe des Themas wird erbeten: 902 77 22 61. KEN