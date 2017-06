Berlin: Urania Berlin |

Schöneberg. Wer ist Martin Schulz eigentlich? Martin Winter, einstiger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, bringt Licht ins Dunkel um den 100-Prozent-Kanzlerkandidaten und Parteivorsitzenden der SPD, den viele noch nicht richtig einzuschätzen wissen. Winter hat Schulz begleitet und analysiert am 16. Juni 17.30 Uhr in seinem Vortrag „Machtmensch Martin Schulz – ein politisches Porträt“ in der Urania, An der Urania 17, was von dem Herausforderer Angela Merkels (CDU) zu halten ist. KEN