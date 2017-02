Berlin: Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße |

Schöneberg.

Das nächste Frühjahr kommt bestimmt, und so bietet das Nachbarschaftszentrum in der Steinmetzstraße 68 an jedem zweiten Donnerstag im Monat einen „Gartenplausch“ für Nachbarn mit Fachleuten an. Am 9. März, 17 bis 18 Uhr, geht es um das Thema "Wasser sammeln und gewinnen". Danach sind die Teilnehmer zum zwanglosen Netzwerktreffen für den Schöneberger Norden eingeladen; Informationen unter http://asurl.de/138x