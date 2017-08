Großer Herbstflohmarkt für Kindersachen in Schöneberg

Berlin: Kita am Kleistpark |

Die Kita am Kleistpark veranstaltet wieder einen Flohmarkt

Kita am Kleistpark | Der Förderverein der Kita am Kleistpark veranstaltet



am 15. Oktober 2017 von 14-17 Uhr



wieder einen Kinderflohmarkt auf dem Kitagelände in der Elßholzstraße 29, 10781 Berlin Schöneberg.



Verkauft werden ausschließlich Baby- und Kindersachen, kindgerechtes Spielzeug etc.



Es gibt Kaffee, Kuchen, Eis, Zuckerwatte und kühle Getränke.



Ihre Kinder können im Garten der Kita spielen, während Sie nach Sachen oder Spielzeug stöbern.



Wichtige Information für Verkäufer:



Tische und Stühle müssen selbst mitgebracht werden. Standplätze bis 1 Meter kosten eine Kuchenspende. Jeder zusätzliche Meter kostet 5€.

Aufbauen können Sie ab 13 Uhr



Anmeldungen bitte bis 8. Oktober 2017 per E-Mail an foerderverein@kita-am-kleistpark.de