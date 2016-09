Berlin: Theodor-Heuss-Bibliothek |

Schöneberg. Der Verein Kulturleben Berlin informiert am 26. September 16 Uhr in der Theodor-Heuss-Bibliothek, Hauptstraße 40, wie Menschen mit geringem Einkommen kostenlos Zugang zu Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Stadt erhalten; 902 77 45 74. KEN