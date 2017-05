Spielplatz in Schöneberg wieder sicher. Dankeschön an das Ordnungsamt!

Blitzschnell war die Gefahr beseitigt. Das Ordnungsamt Tempelhof-Schöneberg schickte schweres Gerät auf den mit Nadeln gespickten Spielplatz.

Am Montag fanden wir über 130 Nadeln im Baby-Sandkasten auf dem Spielplatz im Alice-Salomon-Park und meldeten dies umgehend via Ordnungsamt-App.Bereits zwei Tage später konnten die Kinder wieder sorglos im Sand spielen, da das Ordnungsamt und das Grünflächenamt die Gefahr umgehend beseitigen ließen. Schweres Gerät wurde eingesetzt, um den Sand des gesamten Spielplatzes zu säubern. Mehrere Stunden arbeiteten die Männer plus die Sandmaster-Maschine, um alles wieder sicher für die spielenden Kinder zu machen.