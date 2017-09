Tag der offenen Kliniktür

Schöneberg.

Die Klinik Hygiea, ein Belegkrankenhaus mit angeschlossener Notfallpraxis in der Fuggerstraße 23, öffnet am 16. September von 12 bis 18 Uhr ihre Türen für Interessierte. Auf dem Programm stehen kurze Führungen in kleinen Gruppen durch Zimmer, OP-Saal und die Notfallstation. Es gibt Knie- oder Hüftimplantate zum Anfassen, Reanimationsübungen an einer Puppe und viele Live-Einsätze aus dem Klinikalltag. Wer mag, kann von 14 bis 16 Uhr kostenlos seine Ohren untersuchen lassen. Von 14 bis 17 Uhr sind im Stundentakt Vorträge zu medizinischen Themen von Harninkontinenz bis Schönheitschirurgie zu hören. Es spielt eine Liveband. Für das leibliche Wohl werden Suppe und Getränke gereicht;23 60 10, www.klinik-hygiea.de