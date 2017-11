Vortrag zur Wohnungsfrage

Berlin: Urania Berlin |

Schöneberg. Seit Jahren steigen Mieten und Wohnungspreise in Deutschland, nirgendwo so rasant wie derzeit in Berlin. Gerade untere und mittlere Einkommensgruppen sind hier belastet. Über die Gründe für die Wiederkehr der Wohnungsfrage und Wege, erschwinglichen Wohnraum für alle zu schaffen, spricht Sebastian Schipper vom Institut für Geographische Wissenschaften an der Freien Universität am 23. November 19.30 Uhr in der Urania, An der Urania 17; Eintritt 4,85 bis 10,35 Euro; 218 90 91. KEN