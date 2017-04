Bilek-Elf baut Erfolgsserie aus

Schöneberg. Die Schöneberger haben am vorigen Sonntag mit 3:1 gegen den bisherigen Tabellenführer Eintracht Mahlsdorf II gewonnen und damit den dritten Sieg in Serie gefeiert. Kohl (2) und Sauermann trafen für die Elf von Trainer

Ayhan Bilek.



Weiter geht‘s am Sonntag (15 Uhr, Seebadstraße) auswärts beim VfB Hermsdorf.

Gefällt mir