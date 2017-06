Bilek-Elf schreibt Geschichte

Schöneberg. Die Mannschaft von Coach Ayhan Bilek hat das Rennen um den aufstiegsberechtigen dritten Tabellenplatz für sich entschieden und steigt damit erstmals in die Berlin-Liga auf. Mit einer tollen Energieleistung hatte Schöneberg am vorigen Sonntag einen 0:2-Rückstand gegen Hellas-Nordwest in einen 5:2-Erfolg gedreht. Für die Bilek-Elf trafen Atesavci (2), Götzenbrucker, Konal und Menge.

Gefällt mir