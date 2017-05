Habicht trifft doppelt

Schöneberg. Zweiter Sieg am Stück für die Mrosko-Elf. Den 3:1-Erfolg bei Landesliga-Rivale Hohen Neuendorf am vorigen Sonntag schossen Sternberg und Habicht, der doppelt traf, heraus. Die nächste Aufgabe wartet am Sonntag (15 Uhr), dann tritt Inter bei Hellas-Nordwest am Heckerdamm an.

