Happy Monday Biodanza - Glücklich in die Woche tanzen

Nach der Methode Biodanza tanzen in Schöneberg



Kursstart "Happy Mondays" am 28. August 2017



Seit Biodanza in den 60er Jahren entwickelt wurde, ist diese Methode für Menschen auf der ganzen Welt zu einem Schlüssel geworden, um ihr volles Potenzial zu entfalten und sich in einer Intensität zu spüren, die im Alltag oft nicht leicht zu finden ist.Es ist eine Art zu tanzen, die das Herz öffnet, sehr intuitiv zugänglich ist und das Körpergefühl verbessert. Das Erlernen komplizierter Schrittfolgen ist nicht erforderlich, so dass die Methode auch für Menschen funktioniert, die sich für tänzerisch eher "unbegabt" halten.Ab dem 28. August startet wieder ein Montag abend - Kurs, 14-tägig mit insgesamt 4 Terminen. Probestunden sind möglich.Nähere Informationen, Termine und ermäßigte Aktionskarten sind zu finden unter www.biodanza-berlin.com