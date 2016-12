Hatha Yoga für jedes Frauenalter

Berlin: Begine |

Schöneberg.

Yoga-Lehrerin Kirsten Sperlich bietet in den Räumen des Vereins „Begine – Treffpunkt und Kultur für Frauen“, Potsdamer Straße 139, einen offenen Kurs für Anfängerinnen jeden Alters in Hatha Yoga an. Beim Hatha Yoga wird das Gleichgewicht zwischen Körper und Geist durch körperliche Übungen, Atemübungen und Meditation angestrebt. Die Einzelstunde kostet 10 Euro, der Monatsbeitrag 30 Euro. Termine im Januar sind am 5., 12., 19. und 26. Januar. Beginn ist immer um 17 Uhr. Anmeldung:

215 14 14.