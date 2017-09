Inter besiegt Mahlsdorf II

Schöneberg. Der Landesligist hat am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen die Reserve

von Eintracht Mahlsdorf einen 4:2 (1:1)-Sieg eingefahren. Die Tore für Inter erzielten Freitag (21.), Boedinghaus (60.) und Iwanow (61., 82.). Für die Gäste trafen Szczech (30.) und Shlyakhta (73., FE). Glücklich, aber nicht unverdient – in diese Kategorie fällt wohl der Sieg, da Mahlsdorf in der zweiten Hälfte dem 3:3 ganz nahe war. Doch Hüsing rettete während der Drangperiode der Gäste zweimal auf der Linie.



In der Tabelle kletterten die Schöneberger durch den Dreier auf den neunten Platz. Im

nächsten Landesliga-Spiel gastiert Internationale am Sonntag beim BFC Dynamo II (12 Uhr,

Kunstrasenplatz im Sportforum).

Gefällt mir