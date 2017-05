Inter bleibt in der Erfolgsspur

Schöneberg. Tore von Driemel, Sternberg und Hampel bescherten dem Landesligisten am vorigen Sonnabend einen 3:1-Erfolg bei Fortuna Biesdorf. Durch den vierten Sieg in Folge befindet sich Inter nun in Schlagdistanz zum aufstiegsberechtigten dritten Tabellenplatz.



Die nächste Aufgabe wartet nach Pfingsten am 11. Juni (14.30 Uhr). Dann empfängt Inter auf dem Dominicus-Sportplatz den Bezirksrivalen 1. FC Schöneberg.

