Inter stößt den Bock um

Schöneberg. Der Landesligist kann doch noch gewinnen. Inter verließ am vorigen Sonntag beim 5:2 gegen Teutonia erstmals seit vier Spielen wieder den Platz als Sieger. Habicht, Stüker, Fischer, Driemel und ein Eigentor der Gäste sorgten für den Heimsieg.



Die nächste Aufgabe wartet am Sonntag (14 Uhr, An der Niederheide), dann tritt Inter bei BW Hohen Neuendorf an.

