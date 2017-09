Niederlage trotz guter Leistung

Schöneberg. Die Mannschaft von Trainer Gökhan Senol hat am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo II eine 2:3 (0:3)-Niederlage kassiert. Obwohl der Landesligist seine beste Saisonleistung bot, lag er zur Pause nach Toren von Razeek (9.), U. Nerjovaj (31.) und Citlak (38.) bereits mit 0:3 im Hintertreffen. Nach dem Seitenwechsel drehte Inter noch mehr auf und kam durch Treffer von Hassen (65.) und Iwanow (68.) nochmal heran. Beinahe wäre den Gästen auch noch der Ausgleich geglückt, eine sogenannte hundertprozentige Torchance wurde in der Nachspielzeit jedoch vergeben.



Ihre Wunden lecken können die Schöneberger am Sonntag, wenn sie auf ihrem heimischen Rasenplatz an der Monumentenstraße Hilalspor empfangen (14.30 Uhr).

