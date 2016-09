Peiler setzt den Schlusspunkt

Schöneberg. Mit einem 3:1 (1:0) beim Köpenicker SC hat der Landesligist Platz zwei in der 1. Abteilung verteidigt. Kolhoff (21.) und Fischer (78.) brachten Inter am vorigen Sonntag zweimal in Front, ehe Peiler (82.) den Schlusspunkt setzte.

