Schöneberg bleibt sieglos

Schöneberg. Der Berlin-Ligist muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Im Heimspiel am vergangenen Sonntag gegen die Spandauer Kickers unterlag der Aufsteiger mit 1:4 (0:2) und verharrt mit nur einem Punkt auf der Habenseite auf dem letzten Tabellenplatz. Die Gäste gingen bereits in der 9. Minute durch einen verwandelten

Foulelfmeter von Riedel 1:0 in Führung. Kurz darauf hätte Menge per Strafstoß ausgleichen

können, er scheiterte jedoch an Kickers-Keeper Farkouh (16.). Stattdessen erhöhte erneut Riedel in der 29. Minute auf 2:0 für die Gäste. Nach dem Seitenwechsel entschieden die Tore von Krumnow (54.) und abermals Riedel (58.) die Partie zugunsten Spandaus. Götzenbrucker gelang per Elfmeter wenigstens noch das Ehrentor (67.).



Die nächste Chance auf den ersten dreifachen Punktgewinn bietet sich den Schönebergern am Sonntag im Auswärtsspiel bei Eintracht Mahlsdorf (14.30 Uhr, Am Rosenhag).

Gefällt mir