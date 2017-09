Schöneberg unterliegt Croatia

Schöneberg. Die Mannschaft von Trainer Ayhan Bilek hat am vergangenen Sonntag im Auswärtsspiel bei SD Croatia eine 1:5 (1:2) Niederlage hinnehmen. Nachdem Croatia durch zwei Bahceci-Tore mit 2:0 in Führung gegangen war (4., 31.), verkürzte Gempf noch vor der Pause per Elfmeter auf 1:2 (39.). Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gastgeber klar das Geschehen, sie erhöhten ihren Vorsprung durch Treffer von Ohadi (50.) und Aktürk (90.), zudem unterlief Alkis ein Eigentor (72.).



In der Berlin-Liga geht es für die Bilek-Elf am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Stern 1900 weiter (12.30 Uhr, Vorarlberger Damm).

