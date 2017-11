Schöneberg verpasst Dreier

Schöneberg. Beinahe hätte das Schlusslicht der Berlin-Liga am vergangenen Sonntag seinen

ersten Punktspielsieg feiern können. Im Auswärtsspiel beim BSV Al-Dersimspor führte die

Mannschaft von Trainer Ayhan Bilek zwischenzeitlich mit 3:1, um sich am Ende jedoch mit einem 3:3-Unentschieden wieder auf die Heimreise begeben zu müssen. Kohl (2., 31.) und Atesavci (12.) schossen die Tore für Schöneberg, für Al- Dersimspor trafen Baba (7., 57.) sowie Karaduman (77./Foulelfmeter). Immerhin war Bilek hinterher zum Scherzen aufgelegt. „Wenn wir noch verloren hätte, wäre ich zurückgetreten“, witzelte er, „der Verein schmeißt mich ja nicht raus.“



Nun geht es erstmal mit dem Berliner Landespokal weiter. Am Sonntag gastiert Schöneberg

beim Berlin-Liga-Konkurrenten Eintracht Mahlsdorf (13.30 Uhr, Am Rosenhag).

