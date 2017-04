Berlin: John-F.-Kennedy-Platz |

Schöneberg.

„Wissen kann lebensrettend sein“, sagt Stadträtin Christiane Heiß (Grüne) über die „Aktion toter Winkel“ auf dem John-F.-Kennedy-Platz. An zwei Tagen Ende April nahmen 22 Schulklassen aus Tempelhof-Schöneberg und Neukölln an der Veranstaltung teil. Detlef Haake, Schulberater für Mobilitäts- und Verkehrserziehung, und die Polizei demonstrierten gemeinsam mit Fuhrunternehmern, wie es zu Unfällen kommen und wie man sie verhindern kann. In der jüngsten Vergangenheit erlitten in Berlin 141 Personen durch abbiegende Fahrzeuge, zumeist Lastkraftwagen, schwere Verletzungen. 17 Menschen starben.